В ООН приветствуют переговоры Азербайджана и Армении по Карабаху

Фото: флаг Организации Объединенных Наций (un.org)

Организация объединенных наций приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Переговоры между сторонами конфликта пройдут 23 октября в США.

Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Встреча пройдет в Вашингтоне при участии министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве госсекретаря США Майка Помпео.

"В ООН поддерживают любые дипломатические усилия, направленные на деэскалацию конфликта вокруг Нагорного Карабаха и способствующие возобновлению переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что с начала обострения конфликта генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживал контакты с главами внешнеполитических ведомств обеих стран.

Ранее РБК-Украина писало, что новые переговоры по Нагорному Карабаху пройдут при посредничестве США.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян днями заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Карабахе уже не имеет дипломатического решения.

Также сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что никогда не даст согласия на проведение референдума в Карабахе.