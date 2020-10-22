ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Алиев не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Карабаха

Нагорный Карабах, Четверг 22 октября 2020 14:03
Алиев не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Карабаха
Фото: Ильхам Алиев (facebook com LiderIlhamAliyev)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Однако, он готов к переговорам с представителем Армении.

Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.

"Нет, конечно же, нет. В Нагорном Карабахе никакого референдума не будет. Мы с этим никогда не согласимся. Мы не дали на это согласие во время переговоров и сейчас, когда большая часть территорий возвращена, об этом не может быть и речи", - заявил он.

Президент Азербайджана сообщил также, что остается готовым к возможной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по Карабаху в Москве, однако он не получал приглашения от российского лидера Владимира Путина посетить РФ.

Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе уже не имеет дипломатического решения. При этом он заявляет, что армянская власть была готова урегулировать вопрос на основе взаимных компромиссов.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан грозит разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на такой шаг.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика АрменияАзербайджан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь