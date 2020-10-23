В ООН вітають переговори Азербайджану і Вірменії по Карабаху

Фото: прапор Організації Об'єднаних Націй (un.org)

Організація об'єднаних націй вітає переговори між Азербайджаном і Вірменією з врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Переговори між сторонами конфлікту пройдуть 23 жовтня в США.

Про це повідомили в прес-службі ООН.

Зустріч пройде у Вашингтоні за участю міністрів закордонних справ Азербайджану і Вірменії Джейхуна Байрамова і Зограба Мнацаканяна при посередництві держсекретаря США Майка Помпео.

"В ООН підтримують будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на деэскалацию конфлікту навколо Нагірного Карабаху і сприяють відновленню переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ", - повідомив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик.

Він додав, що з початку загострення конфлікту генсек ООН Антоніу Гутерріш підтримував контакти з главами зовнішньополітичних відомств обох країн.

Раніше РБК-Україна писало, що нові переговори щодо Нагірного Карабаху пройдуть за посередництва США.

При цьому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян днями заявив, що питання врегулювання ситуації в Карабасі вже не має дипломатичного вирішення.

Також повідомлялося, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ніколи не дасть згоди на проведення референдуму в Карабасі.