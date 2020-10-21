Новые переговоры по Карабаху пройдут при посредничестве США

Фото: Майк Помпео (flickr)

Госсекретарь США Майк Помпео планирует встретиться с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Цель встречи - урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом Помпео сказал на брифинге в Госдепе.

Он настаивает на прекращении вооруженного конфликта и деэскалации. При этом, по его словам, все остальные страны в регионе должны оставаться в стороне, не предоставлять вооружений и другой поддержки.

"Именно об этом я буду говорить с ними (министрами иностранных дел Армении и Азербайджана - ред.) в пятницу. И мне очень хочется услышать, как они видят ситуацию на местах, и как мы можем приблизиться к тому, что, по нашему мнению, соответствует не только интересам США, но и интересам каждой из этих стран", - сказал Помпео.

Ранее РБК-Украина писало, что ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Министерство обороны Армении заявило, что ее войска сбили самолет сил Азербайджана.

Напомним, Вооруженные силы Азербайджана освободили от армии Армении город Зангилан.

Отметим, что Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.