ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Вопрос Нагорного Карабаха уже не имеет дипломатического решения, - Пашинян

Ереван , Среда 21 октября 2020 15:42
Вопрос Нагорного Карабаха уже не имеет дипломатического решения, - Пашинян
Фото: Никол Пашинян (facebook.com Mir24TV)
Автор: Максим Зайченко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе уже не имеет дипломатического решения. При этом он заявляет, что армянская власть была готова урегулировать вопрос на основе взаимных компромиссов.

Об этом Пашинян сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

"Мы должны осознать, что карабахский вопрос, во всяком случае на данном этапе, по сути, не может быть решен дипломатическим путем", - сказал он.

По его словам, Азербайджан не хочет решать вопрос путем переговоров.

"То есть, на то, на что мы согласны или будем согласны с учетом переговоров и других факторов, Азербайджан не согласен", - добавил Пашинян.

Напомним, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах, в то время как Азербайджан грозит разорвать дипломатические отношения с любой страной, которая пойдет на такой шаг.

Кроме этого, в Баку сразу же предупредили Ереван, что признание Карабаха будет означать "сжигание всех мостов".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика АрменияНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь