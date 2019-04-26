ООН привержена продолжению работы с Украиной после выборов

Фото: Розмари Дикарло (flickr.com/unwomen)

В ООН отметили успешные выборы в Украине

В ООН поприветствовали проведение выборов в Украине и заверили в приверженности продолжению работы. Об этом сказала заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности ООН в четверг, пишет "Интерфакс-Украина".

В частности, заместитель генсека ООН поздравила украинский народ с успешным проведением голосования.

"ООН привержена продолжению работы с украинскими властями и народом Украины, в частности, для оказания гуманитарной помощи, содействия защите прав человека и проведения в стране критически важных реформ", - сказала Дикарло.

Как сообщало РБК-Украина, Дикарло заявила, что ООН ожидает оживления переговоров о деокуппации и прекращении боевых действий на Донбассе.

Напомним, перед началом заседания Совета безопасности ООН по Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза, а также Италия, Нидерланды и Швеция заявили, что решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей.

Отметим сегодня Совбез ООН проводит экстренное заседание из-за решения РФ упростить выдачу паспортов в ОРДЛО.