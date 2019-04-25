В ООН ожидают оживления переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе

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Стороны должны возобновить конструктивный диалог

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что ООН ожидает оживления переговоров о деокуппации и прекращении боевых действий на Донбассе. Об этом она заявила во время заседания Совбеза ООН 25 апреля, пишет "Интерфакс-Украина".

В ООН ожидают, что стороны конфликта будут действовать в рамках Минских соглашений.

"Мы ожидаем, что в соответствии с Минскими соглашениями все будут действовать соответствующим образом и делать все, чтобы оживить дипломатические усилия. Все стороны должны по-прежнему демонстрировать политическую волю и делать шаги, которые помогли бы снизить напряжение и позволили бы возобновить конструктивный диалог в рамках существующих механизмов", - сказала она на заседании Совета безопасности ООН в четверг.

Замгенсекретаря ООН просила стороны воздержатся от действий, которые могли бы подорвать мирный процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что заместитель постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн осудил указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, перед началом заседания Совета безопасности ООН по Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза, а также Италия, Нидерланды и Швеция заявили, что решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей.