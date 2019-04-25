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В Совбезе ООН прокомментировали решение РФ о паспортах жителям ОРДЛО

Новости » Политика    25.04.2019 - 22:16
В Совбезе ООН прокомментировали решение РФ о паспортах жителям ОРДЛО
Иллюстративное фото (flickr.com/poroshenkopetro))

Это решение противоречит минским договоренностям

Перед началом заседания Совета безопасности ООН по Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза, а также Италия, Нидерланды и Швеция прокомментировали подписания президентом России указа об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в Twitter ООН. 

Решение о выдаче российских паспортов представители стран называют таким, что подрывает суверенитет Украины.

"Перед началом заседания СБ ООН по Украине 5 членов Совбеза из стран Евросоюза + Италия, Нидерланды и Швеция выступили с совместным заявлением: решение России о выдаче российских паспортов подрывает суверенитет Украины и противоречит духу и букве Минских договоренностей", - говорится в сообщении. 

В Совбезе ООН прокомментировали решение РФ о паспортах жителям ОРДЛО

В Представительстве Украины при ООН уточнили, что против решения РФ по паспортам в ОРДЛО выступили Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Польша, Швеция, Италия и Нидерланды.

В Совбезе ООН прокомментировали решение РФ о паспортах жителям ОРДЛОНапомним, вчера Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

После этого президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против РФ.

Также по требованию Украины на 25 апреля созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО. 

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может провести заседание после заседания Совета безопасности ООН по рассмотрению вопроса подписания президентом России указа об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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