ООН готова до продовження роботи з Україною після виборів

Фото: Розмарі Дікарло (flickr.com/unwomen)

В ООН відзначили успішні вибори в Україні

В ООН привітали проведення виборів в Україні та запевнили у прихильності продовженню роботи. Про це сказала заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні Ради безпеки ООН в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, заступник генсека ООН привітала український народ з успішним проведенням голосування.

"ООН прихильна продовження роботи з українською владою і народом України, зокрема, для надання гуманітарної допомоги, сприяння захисту прав людини і проведення в країні критично важливих реформ", - сказала Дікарло.

Як повідомляло РБК-Україна, Дікарло заявила, що ООН очікує пожвавлення переговорів про деокуппацію і припинення бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, перед початком засідання Ради безпеки ООН в Україні 5 членів Радбезу з країн Євросоюзу, а також Італія, Нідерланди та Швеція заявили, що рішення Росії про видачу російських паспортів підриває суверенітет України і суперечить духу і букві Мінських домовленостей.

Зазначимо сьогодні Рада безпеки ООН проводить екстрене засідання через рішення РФ спростити видачу паспортів в ОРДЛО.