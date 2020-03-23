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ООН презентует глобальный план реагирования на коронавирус 25 марта

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 15:56
ООН презентует глобальный план реагирования на коронавирус 25 марта
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com us-mission)

Постоянное представительство при ООН работает над тем, чтобы в документе были учтены потребности Украины

В среду, 25 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш презентует Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

Сообщается, что также будет создан международный финансовый фонд, который будет оказывать поддержку государствам с целью противодействия коронавируса и минимизации негативных долгосрочных последствий.

"Работаем над тем, чтобы в глобальном плане были учтены потребности Украины", - подчеркнули в ППУ.

Напомним, программа развития ООН, Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ и Минздрав готовят для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с общим бюджетом около 58 миллионов долларов.

Ранее в Нацбанке заявили, что рассчитывают на часть экстренной помощи Международного валютного фонда для преодоления последствий коронавируса в экономике.

Как сообщало РБК-Украина, 22 марта президент Владимир Зеленский попросил МВФ увеличить размер будущей помощи в связи с пандемией коронавируса.

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