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НБУ рассчитывает на экстренную помощь МВФ

Новости » Экономика     23.03.2020 - 00:07
НБУ рассчитывает на экстренную помощь МВФ
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина может получить часть средств, которые МВФ выделяет странам, экономики которых понесли потери от коронавирусa

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на часть экстренной помощи Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с последствиями коронавируса для экономики. Об этом глава НБУ Яков Смолий написал в своем Twitter.

Как отметил Смолий, Украина активно прорабатывает с МВФ возможное получение финансирования в рамках программ для поддержки стран, которые понесут потери от коронавируса.

"Есть поддержка МВФ и надежда на быстрые результаты переговоров", - добавил он.

НБУ рассчитывает на экстренную помощь МВФСмолий распространил сообщение директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, которая заявила о том, что у нее был "очень конструктивный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским". По ее словам, она "выразила поддержку Украине, когда страна стоит перед огромными вызовами, вызванными COVID-19".

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиною Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.

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