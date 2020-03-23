ООН презентує глобальний план реагування на коронавірус 25 березня

Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com us-mission)

Постійне представництво при ООН працює над тим, щоб у документі були враховані потреби України

У середу, 25 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш презентує Глобальний план гуманітарного реагування для боротьби із COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Facebook.

Повідомляється, що також буде створений міжнародний фінансовий фонд, який надаватиме підтримку державам з метою протидії коронавірусу та мінімізації негативних довготермінових наслідків.

"Працюємо над тим, щоб в глобальному плані були враховані потреби України", - наголосили в ППУ.

Нагадаємо, програма розвитку ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ та МОЗ готують для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом з загальним бюджетом близько 58 мільйонів доларів.

Раніше у Нацбанку заявили, що розраховують на частину екстреної допомоги Міжнародного валютного фонду для подолання наслідків коронавірусу в економіці.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 березня президент Володимир Зеленський попросив МВФ збільшити розмір майбутньої допомоги у зв’язку з пандемією коронавірусу.