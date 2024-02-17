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В ООН кажуть, що не можуть перевірити, чи б'ють по Україні ракетами КНДР

Нью-Йорк, Субота 17 лютого 2024 10:29
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В ООН кажуть, що не можуть перевірити, чи б'ють по Україні ракетами КНДР Фото: речник генсека ООН Стефан Дюжаррік (facebook com NoticiasClarOscuro)
Автор: Наталія Юрченко

В ООН заявили, що не можуть перевірити повідомлення про те, що Росія атакує Україну ракетами, які були вироблені у Північній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речник генсека ООН Стефана Дюжарріка.

Він заявив, що ООН немає змоги перевірити інформацію про "використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - сказав Дюжаррік.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, у грудні 2023 року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Президент України Володимир Зеленський заявив про "червоні лінії", коментуючи постачання північнокорейських ракет до РФ.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.

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