В ООН говорят, что не могут проверить, бьют ли по Украине ракетами КНДР

В ООН заявили, что не могут проверить сообщения о том, что Россия атакует Украину ракетами, которые были сделаны в Северной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он заявил, что у ООН нет возможности проверить информацию о "использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", - сказал Дюжаррик.

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, в декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства для обстрелов Украины.