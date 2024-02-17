ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН говорят, что не могут проверить, бьют ли по Украине ракетами КНДР

Нью-Йорк, Суббота 17 февраля 2024 10:29
UA EN RU
В ООН говорят, что не могут проверить, бьют ли по Украине ракетами КНДР Фото: спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик (facebook com NoticiasClarOscuro)
Автор: Наталья Юрченко

В ООН заявили, что не могут проверить сообщения о том, что Россия атакует Украину ракетами, которые были сделаны в Северной Корее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он заявил, что у ООН нет возможности проверить информацию о "использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов", - сказал Дюжаррик.

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, в декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия купила у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

В начале января появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "красных линиях", комментируя поставки северокорейских ракет в РФ.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что россияне применили уже по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства для обстрелов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация КНДР Ракеты
NEWS
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
Авдеевка на карте боевых действий: что происходит на фронте
DAILY
Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания