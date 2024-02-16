Скільки північнокорейських ракет Росія застосувала проти України: відповідь генпрокурора
Росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час ракетних обстрілів проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Андрія Костіна, якого цитує "Інтерфакс".
"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет", - заявив Костін.
За словами генерального прокурора, мова йде про Запоріжжя, три атаки на Київ, а також міста й села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Внаслідок ударів загинули 14 цивільних й більше 70 отримали поранення.
Найбільш масовану атаку цим типом ракет було задокументовано 7 лютого 2024 року, коли росіяни атакували Київ - однією ракетою, Павлоград й Харків - двома ракетами по кожному місту.
Зокрема він розповів про те, що удар, який заподіяв найбільше жертв серед цивільного населення, стався 2 січня 2024 року по Харкову. Тоді внаслідок обстрілу по центральній частині міста загинули троє людей і 64 дістали поранення.
"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія, - ред.), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", - зазначив генпрокурор.
Як розповів Костін, згідно з попереднім аналізом, північнокорейські ракети: містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Зокрема можливе використання комбінованої частини. Максимальна дальність пуску - до 650 км. Згідно з попередніми даними, удари завдавались з території Воронезької області Росії.
"Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Костін.
КНДР допомагає Росії ракетами
У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.
На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.
Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.
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