Онука Ротару назвала улюблені парфуми: скільки вони коштують (відео)

Перший парфум - рідкісний і квітковий

"Зараз у мене є особливий аромат, ідеальний на літо, суперлегкий, але його продають лише в Кіото, в Японії, він називається Osmanthus 19 від Le Labo", - розповіла Соня.

Парфум, про який сказала модель, дійсно дуже рідкісний. Він належить до серії "City Exclusive" і присвячений місту Кіото.

Аромат випустили у 2024 році, це східний квітковий аромат для чоловіків та жінок. Верхня нота: лаванда, олібанум (ладан). Середня: османтус. Базові: деревні ноти, смоли.

Звісно, аромат можна знайти не лише в Японії, на ebay його продають за 600 доларів (майже 25 тисяч гривень).

Другий аромат - солодкий і сміливий

"Ввечері я використовую Angel’s Share, він чудовий... Це дійсно хороший аромат для побачення, такий солодкий, але не надто, він прекрасний", - розповіла Євдокименко.

Аромат, про який казала Соня - Kilian Angel’s Share. Його називають деревним та гурманським. Парфум, представлений у 2020 році, підходить як жінкам, так і чоловікам.

Верхня нота: коньяк. Середня нота: кориця, боби тонка, дуб. Базові: ваніль, праліне, сандал і зацукрований мигдаль.

Такі парфуми коштують від 10 тисяч 500 гривень.