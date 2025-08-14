Онука Ротару назвала улюблені парфуми: скільки вони коштують (відео)

Модель Соня Євдокименко розповіла про улюблені аромати, якими нині користується. Виявилося, дівчина любить цікаві та сміливі аромати.
Як повідомляє РБК-Україна, відео про улюблені аромати онуки Ротару з'явилося на її сторінці в Instagram.
"Зараз у мене є особливий аромат, ідеальний на літо, суперлегкий, але його продають лише в Кіото, в Японії, він називається Osmanthus 19 від Le Labo", - розповіла Соня.
Парфум, про який сказала модель, дійсно дуже рідкісний. Він належить до серії "City Exclusive" і присвячений місту Кіото.
Аромат випустили у 2024 році, це східний квітковий аромат для чоловіків та жінок. Верхня нота: лаванда, олібанум (ладан). Середня: османтус. Базові: деревні ноти, смоли.
Звісно, аромат можна знайти не лише в Японії, на ebay його продають за 600 доларів (майже 25 тисяч гривень).
"Ввечері я використовую Angel’s Share, він чудовий... Це дійсно хороший аромат для побачення, такий солодкий, але не надто, він прекрасний", - розповіла Євдокименко.
Аромат, про який казала Соня - Kilian Angel’s Share. Його називають деревним та гурманським. Парфум, представлений у 2020 році, підходить як жінкам, так і чоловікам.
Верхня нота: коньяк. Середня нота: кориця, боби тонка, дуб. Базові: ваніль, праліне, сандал і зацукрований мигдаль.
Такі парфуми коштують від 10 тисяч 500 гривень.
