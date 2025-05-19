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Без оновлення не працюватиме: у Міноборони розповіли про зміни у "Резерв+"

Понеділок 19 травня 2025 19:27
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Без оновлення не працюватиме: у Міноборони розповіли про зміни у "Резерв+" Фото: "Резерв+" не працюватиме без оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони оновило застосунок "Резерв+" - змінили безпековий сертифікат. Старі версії застосунку більше не підтримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"У релізі 1.6.1 "Резерв+" оновився безпековий сертифікат, що робить роботу застосунку ще більш захищеною і надійною. Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть Резерв+ до останньої версії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у версії 1.6.0 при авторизації виникатиме попередження з вимогою оновити застосунок. У старіших версіях "Резерв+" не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити застосунок можна в App Store та Google Play. Також Міноборони рекомендує увімкнути автоматичне оновлення "Резерв+".

"Резерв+"

Нагадаємо, навесні минулого в Україні почав свою роботу застосунок "Резерв+" - це електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Нещодавно у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додалися ще два нові види відстрочки від мобілізації.

Також у "Резерв+" з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.

У квітні у застосунку було проведено оновлення. Детально, що відомо про нові функції, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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