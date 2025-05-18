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Міноборони анонсувало нову функцію в "Резерв+": зміни торкнуться взаємодії з ТЦК

Україна, Неділя 18 травня 2025 16:45
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Міноборони анонсувало нову функцію в "Резерв+": зміни торкнуться взаємодії з ТЦК Фото: Міноборони анонсувало нову функцію в "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У застосунку "Резерв+" з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

Черногоренко згадала, що не так давно Міноборони додали в застосунок можливість оформити електронне направлення на ВЛК.

Водночас вона зауважила, що зараз вони з командою запускають покращення цього функціоналу.

"Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення, - ред.) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК.

За її словами, це ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянами та ВЛК ще більш зручною.

Нагадаємо, що сьогодні виповнився рік від моменту запуску застосунку "Резерв+". За рік застосунок "Резерв+" став цифровим мостом між військовозобов’язаними та державою.

Сервіс не лише спростив отримання відстрочки, а й додав нові можливості військовозобов'язаним.

Що покращив "Резерв+" за рік після запуску, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що нещодавно у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додалися ще два нові види відстрочки від мобілізації.

Водночас, не так давно у застосунку було проведено оновлення. Детально, що відомо про нові функції, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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