Без обновления не будет работать: в Минобороны рассказали об изменениях в "Резерв+"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В релизе 1.6.1 "Резерв+" обновился сертификат безопасности, что делает работу приложения еще более защищенной и надежной. Чтобы и в дальнейшем успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите Резерв+ до последней версии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в версии 1.6.0 при авторизации будет возникать предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях "Резерв+" не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.

Обновить приложение можно в App Store и Google Play. Также Минобороны рекомендует включить автоматическое обновление "Резерв+".