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"Они не сняли ноги с педали газа": Британия о заявлениях России по отводу войск 

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что заявления России по отводу войск еще ничего не значат. Он призвал РФ действиями доказать, что она готова к деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью Sky News.

"Вы можете воочию оценить масштабы того развертывания России на границах Украины и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Достаточно ясно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения", - отметил Уоллес.

Он подчеркнул, что хотя Москва и заявила, что отправляет некоторые военные части обратно на свои базы, но - "когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если они просто тренировались".

"С украинской точки зрения, они окружены очень большими силами подготовленных войск", - отметил Уоллес.

Глава Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки, заявил, что РФ сосредоточила 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.

"Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - резюмировал Уоллес.

Напомним, в Минобороны РФ вчера сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

При этом сегодня Россия объявилаоб отводе части войск из оккупированного Крыма.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признаков деэскалации со стороны РФ, в связи с отводом части российских войск от границ Украины, пока нет.

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