"Они не сняли ноги с педали газа": Британия о заявлениях России по отводу войск 

"Вы можете воочию оценить масштабы того развертывания России на границах Украины и вообще всех пресс-конференций, которые проводил президент Путин. Достаточно ясно, что их намерения в отношении Украины заключаются в том, чтобы изменить ее поведение и действительно изменить отношения НАТО с Украиной, и они делают это под угрозой вторжения", - отметил Уоллес.

Он подчеркнул, что хотя Москва и заявила, что отправляет некоторые военные части обратно на свои базы, но - "когда он был солдатом, войска не создавали банки крови и полевые госпитали и не перемещали стратегическое вооружение, если они просто тренировались".

"С украинской точки зрения, они окружены очень большими силами подготовленных войск", - отметил Уоллес.

Глава Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки, заявил, что РФ сосредоточила 60% всей сухопутной боевой мощи на границе с Украиной и "значительную флотилию" на море.

"Я думаю, что ничего не закончилось, они не сняли ноги с педали газа. Готовность - это один из первых признаков того, насколько серьезно настроена страна", - резюмировал Уоллес.