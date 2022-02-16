"Вони не зняли ноги з педалі газу": Британія про заяви Росії щодо відведення військ 

"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України та взагалі всіх прес-конференцій, які проводив президент Путін. Досить ясно, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку та дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення", - зазначив Уоллес.

Він підкреслив, що хоч Москва і заявила, що відправляє деякі військові частини назад на свої бази, але - "коли він був солдатом, війська не створювали банки крові та польові госпіталі і не переміщали стратегічне озброєння, якщо вони просто тренувалися".

"З української точки зору, вони оточені дуже великими силами підготовлених військ", - зауважив Воллес.

Глава Міноборони Британії, посилаючись на дані розвідки, заявив, що РФ зосередила 60% усієї сухопутної бойової могутності на кордоні з Україною та "значну флотилію" на морі.

"Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна з перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - резюмував Воллес.