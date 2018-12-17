ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Омелян: угроза закрытия Азовского моря остается реальной

Новости » Общество    17.12.2018 - 11:27
Омелян: угроза закрытия Азовского моря остается реальной
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Сейчас Россия искусственно блокирует проход кораблей через Керченский пролив

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, "Россия искусственно блокирует проход кораблей через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной".

Министр добавил, что для портов в Мариуполе и Бердянске "это огромная проблема". В частности, по сравнению с 2013 годом их грузопоток снизился вдвое, а уже в декабре начались первые увольнения работников.

"Экономическая ситуация в регионе может ухудшиться, а россияне именно этого и хотят. Они хотят превратить Азовское море на что-то вроде собственного закрытого озера, дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а затем создать коридоры для перемещения войск с целью захвата этих регионов и присоединения их к Крымскому полуострову", - сказал министр.

Напомним, пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал возобновлен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия, которая в 2014 году незаконно аннексировала Крым, пытается использовать это для расширения собственного влияния на Азовское море.

Гройсман обсудил с Могерини ситуацию в Азовском море Омелян заверил в сохранении отделений "Укрпочты"
Новости Украины Азовское мореВладимир Омелян
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь