Омелян: угроза закрытия Азовского моря остается реальной

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

Сейчас Россия искусственно блокирует проход кораблей через Керченский пролив

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, "Россия искусственно блокирует проход кораблей через Керченский пролив, а угроза закрытия Азовского моря является весьма реальной".

Министр добавил, что для портов в Мариуполе и Бердянске "это огромная проблема". В частности, по сравнению с 2013 годом их грузопоток снизился вдвое, а уже в декабре начались первые увольнения работников.

"Экономическая ситуация в регионе может ухудшиться, а россияне именно этого и хотят. Они хотят превратить Азовское море на что-то вроде собственного закрытого озера, дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а затем создать коридоры для перемещения войск с целью захвата этих регионов и присоединения их к Крымскому полуострову", - сказал министр.

Напомним, пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал возобновлен.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия, которая в 2014 году незаконно аннексировала Крым, пытается использовать это для расширения собственного влияния на Азовское море.