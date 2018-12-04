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РФ хочет использовать аннексию Крыма для расширения влияния на Азовское море, - Столтенберг

Новости » Политика    04.12.2018 - 18:54
РФ хочет использовать аннексию Крыма для расширения влияния на Азовское море, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг заявил, что РФ нарушает международное право и призвал освободить украинских моряков

Россия, которая в 2014 году незаконно аннексировала Крым, пытается использовать это для расширения собственного влияния на Азовское море. Об этом во вторник во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел НАТО с коллегами из Грузии и Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

Столтенберг заявил, что РФ нарушает международное право и призвал освободить украинских моряков, которых Россия незаконно задержала во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

"В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым, и теперь пытается использовать это для расширения собственного влияния на все Азовское море. Несколько дней назад мы видели, что Россия использовала военную силу против украинских кораблей и военно-морского персонала. Мы призываем Россию немедленно освободить моряков и корабли, которые были захвачены", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин вечером в понедельник, 3 декабря, вылетел на министерские заседания НАТО и ОБСЕ для обсуждения агрессии России в Керченском проливе против украинских кораблей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на котором потребует от России вернуть пленных военных, корабли Военно-морских сил ВСУ, а также открыть Керченский пролив для прохода судов в украинские порты.

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Новости Украины Российская ФедерацияЙенс СтолтенбергКерченский мостагрессия РФАзовское море
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