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Омелян: загроза закриття Азовського моря залишається реальною

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 11:27
Омелян: загроза закриття Азовського моря залишається реальною
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Зараз Росія штучно блокує прохід суден через Керченську протоку

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що загроза закриття Азовського моря вельми реальна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За його словами, "Росія штучно блокує прохід суден через Керченську протоку, а загроза закриття Азовського моря є дуже реальною".

Міністр додав, що для портів у Маріуполі та Бердянську "це величезна проблема". Зокрема, порівняно з 2013 роком їх вантажопотік знизився вдвічі, а вже в грудні почалися перші звільнення працівників.

"Економічна ситуація в регіоні може погіршитися, а росіяни саме цього й хочуть. Вони хочуть перетворити Азовське море на щось подібне до власного закритого озера, дестабілізувати ситуацію в Маріуполі та Бердянську, а потім створити коридори для переміщення військ з метою захоплення цих регіонів і приєднання їх до Кримського півострова", - сказав міністр.

Нагадаємо, пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлений.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявляв, що Росія, яка в 2014 році незаконно анексувала Крим, намагається використовувати це для розширення власного впливу на Азовське море.

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