Омелян надеется на принятие Радой закона о видеофиксации на дорогах

По словам министра, внедрению видеофиксации оказывается сопротивление

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что парламент как можно скорее примет закон, который введет автоматическую видеофиксацию скорости на дорогах. Об этом министр заявил в интервью порталу "Слово и дело".

Глава МИУ напомнил о негативном решении КСУ по автоматической фиксации.

"Помогая Национальной полиции, мы заложили средства на приобретение десятков систем в программы безопасности движения, которую мы инициировали и вводим. Мы сейчас будем так же пушить этот вопрос, чтобы он был принят на законодательном уровне, ведь вы знаете, что есть негативное решение Конституционного суда по поводу того, можно ли проводить автоматическую фиксацию", - сказал Омелян.

По его словам, внедрению видеофиксации оказывается сопротивление.

"Я надеюсь, что мы преодолеем сопротивление, которое есть, потому что цена слишком высока. Десятки смертей, вчерашние антирекорды... Все-таки не нужно доводить ситуацию до того, что мы все перебьем друг друга на дорогах", - подчеркнул глава МИУ.

Омелян надеется, что нардепы отреагируют последние смертельные ДТП и быстрее примут закон о фиксации скорости.

"Парламентарии, отреагировав на "евробляхи", должны отреагировать на смерти также и принять закон быстро", - подчеркнул Омелян.

Министр также сообщил, что понедельник несколько сотен систем ручной фиксации, которые есть в наличии у Министерства внутренних дел, начнут устанавливать на патрульные автомобили Нацполиции. Омелян сообщил, что Кабмин на этой неделе должен принять постановление о технических параметрах использования таких систем.

"В четверг (26 июля, - ред.) мы на заседании правительства должны принять срочно постановление о технических параметрах использования этих систем - собственно, с этим была проблема", - сказал он и добавил, что после принятия такого решения правительства на следующий день "мы увидим полицию с измерителями скорости".

Напомним, как писало РБК-Украина, МВД поручило Нацполиции до 23 июля ввести в действие план действий по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

Министерство внутренних дел Украины (МВД) увеличит количество контрольных пунктов на автодорогах Украины.