МВД увеличит число контрольных пунктов на автодорогах Украины

Наряды полиции усилят военными и автотехникой Нацгвардии

Министерство внутренних дел Украины (МВД) увеличит количество контрольных пунктов на автодорогах Украины. Об этом сегодня, 21 июля, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в ходе срочного селекторного совещания, сообщает пресс-служба МВД в Twitter.

Так, Яровой отметил, что все наряды полиции, привлеченные к контролю за движением на дорогах, усилят военными и автотехникой Нацгвардии.

"МВД усилит меры безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на автодорогах. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении Южных регионов и стран ЕС", - заявил он.

Напомним, ранее Яровой заявил, что в течение суток, до 23 июля, Нацполиция возьмет под контроль основные автодороги Украины. Такие меры вводятся из-за большого количества ссмертельних ДТП в Украине.