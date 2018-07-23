Омелян сподівається на прийняття Радаю закону про відеофіксацію на дорогах

За словами міністра, запровадженню відеофіксації чиниться опір

Голова Міністерства інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що парламент якнайшвидше ухвалить закон, який запровадить автоматичну відеофіксацію швидкості на дорогах. Про це міністр заявив в інтерв'ю порталу "Слово і діло".

Голова МІУ нагадав про негативне рішення КСУ щодо автоматичної фіксації.

"Допомагаючи Національній поліції, ми заклали кошти на придбання десятків систем у програми безпеки руху, яку ми ініціювали й запроваджуємо. Ми зараз будемо так само пушити це питання, щоб воно було ухвалене на законодавчому рівні, адже ви знаєте, що є негативне рішення Конституційного суду з приводу того, чи можна проводити автоматичну фіксацію", - сказав Омелян.

За його словами, запровадженню відеофіксації чиниться опір.

"Я сподіваюся, що ми подолаємо опір, який є, бо ціна надто висока. Десятки смертей, вчорашні антирекорди... Все-таки не потрібно доводити ситуацію до того, що ми всі переб'ємо один одного на дорогах", - підкреслив голова МІУ.

Омелян сподівається, що нардепи відреагують на останні смертельні ДТП та якнайшвидше ухвалять закон щодо фіксації швидкості.

"Парламентарі, відреагувавши на "євробляхи", мали б відреагувати на смерті також і ухвалити закон швидко", - підкреслив Омелян.

Міністр також поінформував, що понеділка кілька сотень систем ручної фіксації, які є в наявності у Міністерства внутрішніх справ, почнуть встановлювати на патрульні автомобілі Нацполіції. Омелян повідомив, що Кабмін на цьому тижні має ухвалити постанову про технічні параметри використання таких систем.

"У четвер (26 липня, - ред.) ми на засіданні уряду маємо ухвалити терміново постанову про технічні параметри використання цих систем - власне, з цим була проблема", - сказав він та додав, що після ухвалення такого рішення уряду на наступний день "ми побачимо поліцію з вимірювачами швидкостей".

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, МВС доручило Нацполіції до 23 липня ввести у дію план дій щодо посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності.

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