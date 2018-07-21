Нацполиция до 23 июля возьмет под контроль основные автодороги Украины

Патрульные наряды на автодорогах усилят военными и автотехникой Нацгвардии

Национальная полиция Украины в течение суток должна взять под контроль основные автодороги Украины. Об этом сегодня, 21 июля, заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в ходе срочной селекторный совещания, сообщает пресс-служба МВД.

Так, Яровой поручил Нацполиции до 23 июля ввести в действие план действий по усилению безопасности дорожного движения и снижению аварийности.

"До 23 июля все руководители территориальных органов должны направить утвержденные планы выполнения мероприятий. В этом плане должны быть четкие и детальные меры, конкретные исполнители и сроки. В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением", - отметил он.

По словам Ярового, в частности, внимание правоохранителей должна быть сконцентрировано на трассах в направлении южных регионов и стран ЕС.

Заместитель главы МВД также добавил, что патрульные наряды будут усилены военными и автотехникой Нацгвардии.

Напомним, ранее Яровой анонсировал усиление безопасности на дорогах Украины в связи со смертельным ДТП.