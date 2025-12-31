Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образу

Оля Полякова показала, як звичайна шуба може перетворитися на головний акцент святкового "луку". Співачка продемонструвала стильні новорічні образи, в яких верхній одяг став центром уваги та задав настрій всьому вбранню.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Гра текстур: метал та хутро
В одному з образів артистка поєднала золотистий комплект, який складається зі спідниці міні та топа з виразною текстурою, що нагадує шкіру рептилії, та об’ємну шубу насиченого шоколадного відтінку.
Такий контраст фактур виглядає особливо ефектно: холодний блиск наряду, що імітує метал, підкреслює м’якість і глибину хутра, створюючи враження складного, продуманого ансамблю.
Саме гра текстур робить образ дорогим і багатошаровим, без відчуття перевантаженості деталями.
Зазначимо, що подібні поєднання - один з головних трендів святкового сезону: яскраві, сяйливі сукні краще врівноважувати шубами спокійних, природних відтінків - коричневого, бежевого або графітового.
Зефірний шик
Не менш показовим став і другий образ Полякової, побудований на світлій монохромній гамі.
Рожева шуба з довгого хутра у стилі під ламу у поєднанні з білою сукнею, щедро оздобленою лелітками, створює майже казковий настрій.
Світлі кольори взимку завжди виглядають виграшно, а лелітки додають образу святкового сяйва, підсвічуючи обличчя. Рожеве хутро, своєю чергою, вносить нотку іронії та гламурної легкості, роблячи лук менш формальним і більш грайливим.
