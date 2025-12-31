Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образу

Які "луки" вибрала Полякова

Гра текстур: метал та хутро

В одному з образів артистка поєднала золотистий комплект, який складається зі спідниці міні та топа з виразною текстурою, що нагадує шкіру рептилії, та об’ємну шубу насиченого шоколадного відтінку.

Такий контраст фактур виглядає особливо ефектно: холодний блиск наряду, що імітує метал, підкреслює м’якість і глибину хутра, створюючи враження складного, продуманого ансамблю.

Оля Полякова задає тренди (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Саме гра текстур робить образ дорогим і багатошаровим, без відчуття перевантаженості деталями.

Зазначимо, що подібні поєднання - один з головних трендів святкового сезону: яскраві, сяйливі сукні краще врівноважувати шубами спокійних, природних відтінків - коричневого, бежевого або графітового.

Зефірний шик

Не менш показовим став і другий образ Полякової, побудований на світлій монохромній гамі.

Рожева шуба з довгого хутра у стилі під ламу у поєднанні з білою сукнею, щедро оздобленою лелітками, створює майже казковий настрій.

Світлі кольори взимку завжди виглядають виграшно, а лелітки додають образу святкового сяйва, підсвічуючи обличчя. Рожеве хутро, своєю чергою, вносить нотку іронії та гламурної легкості, роблячи лук менш формальним і більш грайливим.

Як доповнити новорічний "лук" за прикладом Полякової

Довжина має значення: якщо у вас коротка сукня (міні), як у Полякової, довга шуба або шуба довжини міді створить цікавий візуальний баланс і не дозволить вам замерзнути.

Акцент на плечі: Оля часто носить шубу накинутою на плечі або спущеною. Це додає розслабленості та дозволяє продемонструвати прикраси й декольте.

Взуття: до таких образів найкраще пасують відкриті босоніжки на тонких підборах (якщо святкування в приміщенні) або витончені ботильйони для виходів на вулицю.

Порада: цього року не бійтеся бути занадто ошатною. Шуба - це ідеальний фінальний штрих, який перетворює святкове вбрання на справжній голлівудський вихід.

