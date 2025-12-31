Оля Полякова показала, как шуба становится главным акцентом новогоднего образа

Оля Полякова показала, как обычная шуба может превратиться в главный акцент праздничного "лука". Певица продемонстрировала стильные новогодние образы, в которых верхняя одежда стала центром внимания и задала настроение всему наряду.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Игра текстур: металл и мех
В одном из образов артистка соединила золотистый комплект, состоящий из юбки мини и топа с выразительной текстурой, напоминающей кожу рептилии, и объемную шубу насыщенного шоколадного оттенка.
Такой контраст фактур выглядит особенно эффектно: холодный блеск наряда, имитирующий металл, подчеркивает мягкость и глубину меха, создавая впечатление сложного, продуманного ансамбля.
Именно игра текстур делает образ дорогим и многослойным, без ощущения перегруженности деталями.
Отметим, что подобные сочетания - один из главных трендов праздничного сезона: яркие, сияющие платья лучше уравновешивать шубами спокойных, естественных оттенков - коричневого, бежевого или графитового.
Зефирный шик
Не менее показательным стал и второй образ Поляковой, построенный на светлой монохромной гамме.
Розовая шуба из длинного меха в стиле под ламу в сочетании с белым платьем, щедро украшенным пайетками, создает почти сказочное настроение.
Светлые цвета зимой всегда смотрятся выигрышно, а пайетки добавляют образу праздничного сияния, подсвечивая лицо. Розовый мех, в свою очередь, вносит нотку иронии и гламурной легкости, делая лук менее формальным и более игривым.
