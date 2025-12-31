ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образу

Середа 31 грудня 2025 13:03
UA EN RU
Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образу Оля Полякова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Оля Полякова показала, як звичайна шуба може перетворитися на головний акцент святкового "луку". Співачка продемонструвала стильні новорічні образи, в яких верхній одяг став центром уваги та задав настрій всьому вбранню.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Які "луки" вибрала Полякова

Гра текстур: метал та хутро

В одному з образів артистка поєднала золотистий комплект, який складається зі спідниці міні та топа з виразною текстурою, що нагадує шкіру рептилії, та об’ємну шубу насиченого шоколадного відтінку.

Такий контраст фактур виглядає особливо ефектно: холодний блиск наряду, що імітує метал, підкреслює м’якість і глибину хутра, створюючи враження складного, продуманого ансамблю.

Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образуОля Полякова задає тренди (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Саме гра текстур робить образ дорогим і багатошаровим, без відчуття перевантаженості деталями.

Зазначимо, що подібні поєднання - один з головних трендів святкового сезону: яскраві, сяйливі сукні краще врівноважувати шубами спокійних, природних відтінків - коричневого, бежевого або графітового.

Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образуПолякова показала, як носити шубу з екохутра (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зефірний шик

Не менш показовим став і другий образ Полякової, побудований на світлій монохромній гамі.

Рожева шуба з довгого хутра у стилі під ламу у поєднанні з білою сукнею, щедро оздобленою лелітками, створює майже казковий настрій.

Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образуЯк Полякова носить екохутро (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Світлі кольори взимку завжди виглядають виграшно, а лелітки додають образу святкового сяйва, підсвічуючи обличчя. Рожеве хутро, своєю чергою, вносить нотку іронії та гламурної легкості, роблячи лук менш формальним і більш грайливим.

Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образуОля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Як доповнити новорічний "лук" за прикладом Полякової

  • Довжина має значення: якщо у вас коротка сукня (міні), як у Полякової, довга шуба або шуба довжини міді створить цікавий візуальний баланс і не дозволить вам замерзнути.
  • Акцент на плечі: Оля часто носить шубу накинутою на плечі або спущеною. Це додає розслабленості та дозволяє продемонструвати прикраси й декольте.
  • Взуття: до таких образів найкраще пасують відкриті босоніжки на тонких підборах (якщо святкування в приміщенні) або витончені ботильйони для виходів на вулицю.
  • Порада: цього року не бійтеся бути занадто ошатною. Шуба - це ідеальний фінальний штрих, який перетворює святкове вбрання на справжній голлівудський вихід.

Оля Полякова показала, як шуба стає головним акцентом новорічного образуПолякова задає тренди (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем