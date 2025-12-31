Оля Полякова показала, как шуба становится главным акцентом новогоднего образа

Оля Полякова показала, как обычная шуба может превратиться в главный акцент праздничного "лука". Певица продемонстрировала стильные новогодние образы, в которых верхняя одежда стала центром внимания и задала настроение всему наряду.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какие "луки" выбрала Полякова

Игра текстур: металл и мех

В одном из образов артистка соединила золотистый комплект, состоящий из юбки мини и топа с выразительной текстурой, напоминающей кожу рептилии, и объемную шубу насыщенного шоколадного оттенка.

Такой контраст фактур выглядит особенно эффектно: холодный блеск наряда, имитирующий металл, подчеркивает мягкость и глубину меха, создавая впечатление сложного, продуманного ансамбля.

Оля Полякова задает тренды (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Именно игра текстур делает образ дорогим и многослойным, без ощущения перегруженности деталями.

Отметим, что подобные сочетания - один из главных трендов праздничного сезона: яркие, сияющие платья лучше уравновешивать шубами спокойных, естественных оттенков - коричневого, бежевого или графитового.

Полякова показала, как носить шубу из экомеха (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зефирный шик

Не менее показательным стал и второй образ Поляковой, построенный на светлой монохромной гамме.

Розовая шуба из длинного меха в стиле под ламу в сочетании с белым платьем, щедро украшенным пайетками, создает почти сказочное настроение.

Как Полякова носит экомех (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Светлые цвета зимой всегда смотрятся выигрышно, а пайетки добавляют образу праздничного сияния, подсвечивая лицо. Розовый мех, в свою очередь, вносит нотку иронии и гламурной легкости, делая лук менее формальным и более игривым.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Как дополнить новогодний "лук" по примеру Поляковой

Длина имеет значение: если у вас короткое платье (мини), как у Поляковой, длинная шуба или шуба длины миди создаст интересный визуальный баланс и не позволит вам замерзнуть.

Акцент на плечи: Оля часто носит шубу накинутой на плечи или спущенной. Это добавляет расслабленности и позволяет продемонстрировать украшения и декольте.

Обувь: к таким образам лучше всего подходят открытые босоножки на тонком каблуке (если празднование в помещении) или изящные ботильоны для выходов на улицу.

Совет: в этом году не бойтесь быть слишком нарядной. Шуба - это идеальный финальный штрих, который превращает праздничный наряд в настоящий голливудский выход.

Полякова задает тренды (фото: instagram.com/polyakovamusic)