Оля Полякова показала, как шуба становится главным акцентом новогоднего образа
Оля Полякова показала, как обычная шуба может превратиться в главный акцент праздничного "лука". Певица продемонстрировала стильные новогодние образы, в которых верхняя одежда стала центром внимания и задала настроение всему наряду.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какие "луки" выбрала Полякова
Игра текстур: металл и мех
В одном из образов артистка соединила золотистый комплект, состоящий из юбки мини и топа с выразительной текстурой, напоминающей кожу рептилии, и объемную шубу насыщенного шоколадного оттенка.
Такой контраст фактур выглядит особенно эффектно: холодный блеск наряда, имитирующий металл, подчеркивает мягкость и глубину меха, создавая впечатление сложного, продуманного ансамбля.
Оля Полякова задает тренды (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Именно игра текстур делает образ дорогим и многослойным, без ощущения перегруженности деталями.
Отметим, что подобные сочетания - один из главных трендов праздничного сезона: яркие, сияющие платья лучше уравновешивать шубами спокойных, естественных оттенков - коричневого, бежевого или графитового.
Полякова показала, как носить шубу из экомеха (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Зефирный шик
Не менее показательным стал и второй образ Поляковой, построенный на светлой монохромной гамме.
Розовая шуба из длинного меха в стиле под ламу в сочетании с белым платьем, щедро украшенным пайетками, создает почти сказочное настроение.
Как Полякова носит экомех (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Светлые цвета зимой всегда смотрятся выигрышно, а пайетки добавляют образу праздничного сияния, подсвечивая лицо. Розовый мех, в свою очередь, вносит нотку иронии и гламурной легкости, делая лук менее формальным и более игривым.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Как дополнить новогодний "лук" по примеру Поляковой
- Длина имеет значение: если у вас короткое платье (мини), как у Поляковой, длинная шуба или шуба длины миди создаст интересный визуальный баланс и не позволит вам замерзнуть.
- Акцент на плечи: Оля часто носит шубу накинутой на плечи или спущенной. Это добавляет расслабленности и позволяет продемонстрировать украшения и декольте.
- Обувь: к таким образам лучше всего подходят открытые босоножки на тонком каблуке (если празднование в помещении) или изящные ботильоны для выходов на улицу.
- Совет: в этом году не бойтесь быть слишком нарядной. Шуба - это идеальный финальный штрих, который превращает праздничный наряд в настоящий голливудский выход.
Полякова задает тренды (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Вас также может заинтересовать
- Жена Решетника показалась в черном костюме с блестками
- Праздничные образы украинских звезд, которые стоит повторить на Новый год 2026
- Бывшая Тищенко показала, как носить объемную шубу.