В Олимпийской деревне в Токио обнаружен первый случай COVID-19
Первый случая заражения коронавирусом выявили 16 июля в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест на COVID-19 сдал иностранец из состава организаторов игр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Japan Times.
Организаторы игр подтвердили изданию, что положительный тест на коронавирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады. Его имя и национальность не раскрываются из соображений конфиденциальности.
Заболевший был эвакуирован из Олимпийской деревни и помещен на карантин в отель, сообщила пресс-секретарь Токийского оргкомитета Маса Такая.
Напомним, накануне в Японии госпитализировали члена иностранной олимпийской делегации. У него в четверг вечером в аэропорту Нарита подтвердили положительный тест на коронавирус.
Отметим, участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию.