В Олимпийской деревне в Токио обнаружен первый случай COVID-19

Первый случая заражения коронавирусом выявили 16 июля в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест на COVID-19 сдал иностранец из состава организаторов игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Japan Times .

Организаторы игр подтвердили изданию, что положительный тест на коронавирус сдал иностранец из состава организаторов Олимпиады. Его имя и национальность не раскрываются из соображений конфиденциальности.

Заболевший был эвакуирован из Олимпийской деревни и помещен на карантин в отель, сообщила пресс-секретарь Токийского оргкомитета Маса Такая.