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Олимпийские игры в Токио: власти Японии хотят увеличить число VIP-делегаций

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Япония, Суббота 05 июня 2021 06:02
Олимпийские игры в Токио: власти Японии хотят увеличить число VIP-делегаций Фото: число VIP-делегаций на Олимпиаде хотят увеличить (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Власти Японии приняли решение увеличить число VIP-делегаций на Олимпийских играх в Токио. Это объясняют многочисленными жалобами на строгие правила.

Об этом сообщает NHK.

Изданию стало известно, что правительство Японии планирует увеличить лимит на численность высокопоставленных зарубежных делегаций, которые приедут в страну на Олимпийские и Паралимпийские игры.

Изначально был установлен лимит на 12 человек для делегаций из-за пандемии коронавируса, но правительство планирует пересмотреть это правило из-за жалоб. В жалобах говорится, что такое ограничение является слишком строгим.

"Скорее всего власти увеличат лимит до 18 человек и поднимет его до 40 человек в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Издание предполагает, что скорее всего членов делегаций попросят пройти вакцинацию от коронавируса перед поездкой в Японию. Ожидается также, что членам делегации рекомендуют ограничиться пятью днями и четырьмя ночами пребывания в стране.

Также известно, что новые правила объявить правительство намеревается уже в ближайшее время.

Напомним, в оргкомитете Олимпийских игр исключили отмену соревнований. При этом многие японцы считают, что Игры проводить опасно из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Японии заявили о массовой вакцинации перед Олимпиадой. Но эксперты в области здравоохранения считают, что это не поможет победить пандемию.

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