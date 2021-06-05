Олимпийские игры в Токио: власти Японии хотят увеличить число VIP-делегаций

Власти Японии приняли решение увеличить число VIP-делегаций на Олимпийских играх в Токио . Это объясняют многочисленными жалобами на строгие правила.

Изданию стало известно, что правительство Японии планирует увеличить лимит на численность высокопоставленных зарубежных делегаций, которые приедут в страну на Олимпийские и Паралимпийские игры.

Изначально был установлен лимит на 12 человек для делегаций из-за пандемии коронавируса, но правительство планирует пересмотреть это правило из-за жалоб. В жалобах говорится, что такое ограничение является слишком строгим.

"Скорее всего власти увеличат лимит до 18 человек и поднимет его до 40 человек в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Издание предполагает, что скорее всего членов делегаций попросят пройти вакцинацию от коронавируса перед поездкой в Японию. Ожидается также, что членам делегации рекомендуют ограничиться пятью днями и четырьмя ночами пребывания в стране.

Также известно, что новые правила объявить правительство намеревается уже в ближайшее время.