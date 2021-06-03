Олимпийские игры в Токио: оргкомитет исключил очередную отмену соревнований

Председатель оргкомитета Олимпийских игр Японии Сэйко Хашимото 3 июня исключила очередное отложение Игр, несмотря на глубокую обеспокоенность по поводу тысяч спортсменов и чиновников, которые прибудут в страну во время четвертой волны COVID-19. При этом большинство японцев сейчас выступают против проведения соревнований.

"Мы не можем отложить снова", - сказала Сейко Хашимото Nikkan Sports.

Хашимото, которая принимал участие в семи летних и зимних Олимпийских играх как велосипедист и фигурист, также заявила ВВС, что, хотя японцы волнуются, их следует успокоить, ведь во время игр организационный комитет обязуется защищать здоровье участников.

"Я считаю, что возможность проведения этих Игр достигает 100%, что мы и сделаем. Единственное, что организационный комитет обещает всем спортсменам, это то, что мы будем защищать их здоровье", - сказала Хашимото.

Уже отложенная в прошлом году урезанная версия игр, в которой отсутствуют иностранные зрители, должна начаться 23 июля. Но из-за медленной вакцинации, чрезвычайного положения в Токио и девяти других регионах и растущего числа тяжелых случаев коронавируса, большинство японцев выступают против проведения Олимпийских игр.