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Около 10 тысяч волонтеров отказались от работы на Олимпийских играх в Токио

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Япония, Среда 02 июня 2021 15:59
Около 10 тысяч волонтеров отказались от работы на Олимпийских играх в Токио Фото: многие волонтеры отказались от работы на Олимпийских играх (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Около 10 000 из 80 000 волонтеров, которые зарегистрировались на помощь по проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020, бросили свою работу. В Японии большинство населения выступают против проведения в этом году перенесенных в 2020 году Игр.

Об этом сообщила 2 июня японская компания общественного телерадиовещания NHK со ссылкой на организаторов, передает Reuters.

Олимпийские игры в Токио-2020 были перенесены в прошлом году из-за пандемии коронавируса и должны начаться в этом году 23 июля.

Многие опросы общественного мнения показали, что большинство респондентов против проведения Игр этим летом во время пандемии.

Япония объявила о начале массовой вакцинации от коронавируса перед Играми. В стране планируют вакцинировать 36 миллионов пожилых людей за два месяца.

В Японии врачи неоднократно заявляли, что проведение Олимпийских игр-2021 может оказаться гибельным для страны, поскольку уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому власти объявили о том, что планируют вакцинировать 36 миллионов пожилых людей до конца июля.

Председатель союза японских врачей Наото Уеяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом, где десятки тысяч людей могут собраться со всего мира, может привести к появлению "олимпийского" штамма коронавируса. Сейчас Япония пытается сдержать четвертую волну пандемии.

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