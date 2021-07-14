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Олимпийские игры в Токио пройдут без "рукопожатий и объятий", - глава МОК

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Токио, Среда 14 июля 2021 20:05
Олимпийские игры в Токио пройдут без "рукопожатий и объятий", - глава МОК Фото: Олимпиада в Токио пройдет без рукопожатий и объятий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олимпийские игры в Токио пройдут без рукопожатий и объятий во время церемонии награждения. Спортсмены будут надевать на себя медали сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

"Медали на шею не будут одевать", - сказал Бах агентству Associated Press, уточнив, что награды будут представлены спортсменам на подносе, откуда они их заберут самостоятельно.

"Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, сделает это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше", - добавил глава МОК.

Он также сообщил, что во время церемонии награждения "не будет рукопожатий и объятий".

Напомним, Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля. Соревнования пройдут при пустых трибунах, поскольку в столице Японии введен режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, Украину на Олимпийских играх в Токио представят 158 спортсменов в 25 видах спорта.

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