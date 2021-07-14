Олимпийские игры в Токио пройдут без "рукопожатий и объятий", - глава МОК

Олимпийские игры в Токио пройдут без рукопожатий и объятий во время церемонии награждения. Спортсмены будут надевать на себя медали сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха .

"Медали на шею не будут одевать", - сказал Бах агентству Associated Press, уточнив, что награды будут представлены спортсменам на подносе, откуда они их заберут самостоятельно.

"Будет сделано так, чтобы человек, который положит медаль на поднос, сделает это только в продезинфицированных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что никто не прикасался к ней раньше", - добавил глава МОК.

Он также сообщил, что во время церемонии награждения "не будет рукопожатий и объятий".