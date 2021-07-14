Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без "рукостискань і обіймів", - глава МОК

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть без рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження. Спортсмени надягатимуть на себе медалі самі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха .

"Медалі на шию не будуть одягати", - сказав Бах агентству Associated Press, уточнивши, що нагороди будуть представлені спортсменам на підносі, звідки вони їх заберуть самостійно.

"Буде зроблено так, щоб людина, яка покладе медаль на піднос, зробить це тільки в продезінфікованих рукавичках, щоб спортсмен міг бути впевнений, що ніхто не торкався до неї раніше", - додав глава МОК.

Він також повідомив, що під час церемонії нагородження "не буде рукостискань і обіймів".