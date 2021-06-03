Олімпійські ігри в Токіо: оргкомітет виключив чергове скасування змагань
Голова оргкомітету Олімпійських ігор Японії Сейко Хашимото 3 червня виключила чергове відкладення Ігор, попри глибоке занепокоєння з приводу тисяч спортсменів та чиновників, які прибудуть в країну під час четвертої хвилі COVID-19. При цьому більшість японців наразі виступають проти проведення змагань.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не можемо відкласти знову", - сказала Сейко Хашимото Nikkan Sports.
Хашимото, яка брала участь у семи літніх та зимових Олімпійських іграх як велосипедист та фігурист, також заявила ВВС, що, хоча японці хвилюються, їх слід заспокоїти, адже під час ігор організаційний комітет зобов'язується захищати здоров'я учасників.
"Я вважаю, що можливість проведення цих Ігор досягає 100%, що ми й зробимо. Єдине, що організаційний комітет обіцяє всім спортсменам, це те, що ми будемо захищати їхнє здоров'я", - сказала Хашимото.
Уже відкладена минулого року урізана версія Ігор, в якій відсутні іноземні глядачі, має розпочатися 23 липня. Але через повільну вакцинацію, надзвичайний стан у Токіо та дев'яти інших регіонах і зростаючу кількість важких випадків коронавірусу, більшість японців виступають проти проведення Олімпійських ігор.
Японія оголосила про початок масової вакцинації від коронавірусу перед Іграми. У країні планують вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку за два місяці.
В Японії лікарі неодноразово заявляли, що проведення Олімпійських ігор-2021 може виявитися згубним для країни, оскільки вже зараз фіксують зростання захворюваності коронавірусом. Тому влада оголосила про те, що планує вакцинувати 36 мільйонів людей похилого віку до кінця липня.
Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо цього літа, де десятки тисяч людей можуть зібратися з усього світу, може призвести до появи "олімпійського" штаму коронавірусу. Наразі Японія намагається стримати четверту хвилю пандемії.