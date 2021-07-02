Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей
Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают вопрос запрета доступа болельщиков на некоторые соревнования. Это связано с распространением COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Емиури Симбун.
По информации местного издания, зрителей могут не допустить на ряд соревнований.
В частности, людей не будут пускать на старты, что проходят в вечернее время, а также соревнования на больших объектах.
Указано что на соревнования, которые будут проходить в помещениях, возможно, будут допускать зрителей.
Однако власть настроена на категорический против доступа к соревнованиям, которые будут "проходить вдоль дороги".
Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры-2021 в Токио допустят только зрителей из Японии.
Также стало известно, что участников Олимпиады в Токио могут исключить и депортировать, если они будут нарушать правила карантина.