Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів
Організатори Олімпійських ігор в Токіо розглядають питання заборони доступу вболівальників на деякі змагання. Це пов’язано з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еміурі Сімбун.
За інформацією місцевого видання, глядачів можуть не допустити на ряд змагань.
Так, людей не пускатимуть на старти, що проходять у вечірній час, а також змагання на великих об'єктах.
Зазначено що на змагання, які будуть проходити у приміщеннях, можливо, будуть допускати глядачів.
Однак влада налаштована на категоричну зоборону доступу до змагань, які будуть "проходити вздовж дороги".
Раніше повідомлялося, що на Олімпійські ігри-2021 у Токіо допустять тільки глядачів з Японії.
Також стало відомо, що учасників Олімпіади в Токіо можуть виключити і депортувати, якщо вони порушуватимуть правила карантину.