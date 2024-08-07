Олімпійські ігри: Беленюк і Насібов яскраво вийшли в півфінали греко-римської боротьби
Українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк пробилися в півфінали олімпійських змагань у двох вагових категоріях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/4 фіналу
Ісмаїлов – Насібов – 6:7
Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/4 фіналу
Турсинов – Беленюк – 3:7
У протистоянні з киргизом Амантуром Ісмаїловим Насібов виглядав пасивніше в першій трихвилинці. Опонент зумів набрати 6 очок за технічні прийоми, а українець відповів лише двома пунктами.
Зате другий період пройшов під повним контролем Насібова. Вітчизняний борець зумів п'ять разів набрати по одному балу та вирвався вперед у рахунку. Фінальні секунди українець провів упевнено та не дозволив Ісмаїлову бодай вирівняти становище.
За схожим сценарієм минула сутичка Беленюка з казахом Нурсултаном Турсиновим. Суперник домінував у першій трихвилинці та повів у рахунку (3:0).
Український борець перехопив ініціативу в другому періоді. Два прийоми дозволили Беленюку зрівняти рахунок. А потім ще два випади олімпійського чемпіона Токіо забезпечили комфортну перевагу та підсумкову перемогу.
У рамках 1/2 фіналу Насібов зустрінеться з азербайджанцем Хасратом Джафаровим. Натомість Беленюк зійдеться в сутичці з іранцем Алірезою Мохмадіпіані. Окрім того, українка Оксана Лівач позмагається за бронзову нагороду з японкою Юї Сусакі. Усі поєдинки заплановані на вечір середи, 7 серпня.
До слова, раніше склали анонс медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх.
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