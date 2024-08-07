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Олимпийские игры: Беленюк и Насибов ярко вышли в полуфиналы греко-римской борьбы

Париж, Среда 07 августа 2024 14:47
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Олимпийские игры: Беленюк и Насибов ярко вышли в полуфиналы греко-римской борьбы Фото: Жан Беленюк разобрался с Нурсултаном Турсыновым (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские борцы греко-римского стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк пробились в полуфиналы олимпийских соревнований в двух весовых категориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, 1/4 финала

Исмаилов – Насибов – 6:7

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 87 кг, 1/4 финала

Турсынов – Беленюк – 3:7

В противостоянии с киргизом Амантуром Исмаиловым Насибов выглядел более пассивно в первой трехминутке. Оппонент сумел набрать 6 очков за технические приемы, а украинец ответил только двумя пунктами.

Зато второй период прошел под полным контролем Насибова. Отечественный борец сумел пять раз набрать по одному баллу и вырвался вперед в счете. Финальные секунды украинец провел уверенно и не позволил Исмаилову хотя бы выровнять положение.

По схожему сценарию прошла стычка Беленюка с казахом Нурсултаном Турсыновым. Соперник доминировал в первой трехминутке и повел в счете (3:0).

Украинский борец перехватил инициативу во втором периоде. Два приема позволили Беленюку сравнять счет. А затем еще два выпада олимпийского чемпиона Токио обеспечили комфортное преимущество и итоговую победу.

В рамках 1/2 финала Насибов встретится с азербайджанцем Хасратом Джафаровым. Беленюк сойдется в схватке с иранцем Алирезой Мохмадипиани. Кроме того, украинка Оксана Ливач сразится за бронзовую награду с японкой Юи Сусаки. Все поединки запланированы на среду, 7 августа.

К слову, ранее составили анонс медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх.

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