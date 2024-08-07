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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 7 серпня

Париж, Середа 07 серпня 2024 07:45
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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 7 серпня Фото: Середа може стати медальним днем для України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У дванадцятий змагальний день Олімпіади в Парижі атлети з різних куточків планети розіграють два десятки комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 7 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Українські атлети Іван Банзерук і Людмила Оляновська в 08:30 вийдуть на старт естафети в марафонській ходьбі. Із 11-ї години веслувальниця Марія Повх на байдарці-одиночці змагатиметься за місце в півфіналі на дистанції 500 м, а в 13:00 Павло Алтухов стартуватиме в каное-одиночці на 1000 м.

Легкоатлети Владислав Лавський, Олег Дорощук і Андрій Проценко намагатимуться пройти крізь сито кваліфікації до фіналу змагань зі стрибків у висоту (11:05). Борчиня вільного стилю Оксана Лівач із 12:00 через втішні поєдинки зможе замахнутися на бронзову нагороду.

У греко-римській боротьбі з 1/8 фіналу стартують українці Парвіз Насібов (до 67 кг) і Жан Беленюк (до 87 кг). Суперником першого буде сербський борець Мате Немеш, а з другим зустрінеться китаєць Цянь Хайтао. Старт змагань запланували на 12:00. А в 23:51 Олександр Хижняк зійдеться з казахським боксером Нурбеком Оралбаєм за "золото" в напівважкій вазі.

Список медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх-2024

У середу головні баталії розгорнуться в легкій атлетиці, вітрильному спорті та бойових мистецтвах. Розпочнеться день з естафети в марафонській ходьбі, а завершуватиметься фіналами в двох вагових категоріях боксу. Окрім того, визначаться призери Олімпіади в тхеквондо, велоспорті та інших видах програми.

  • легка атлетика, марафонська ходьба, естафета, 08:30
  • вітрильний спорт, дінгі, жінки, 13:13
  • скелелазіння, швидкість, жінки, 13:54
  • вітрильний спорт, дінгі, чоловіки, 14:13
  • вітрильний спорт, багатокорпусні яхти, змішані команди, 15:43
  • гирьовий спорт, до 61 кг, чоловіки, 16:00
  • вітрильний спорт, дінгі, змішані команди, 16:43
  • скейтбордінг, парк, чоловіки, 18:30
  • легка атлетика, стрибки з жердиною, жінки, 19:15
  • велотрек, гонка переслідування, чоловічі команди, 19:33
  • велотрек, гонка переслідування, жіночі команди, 20:28
  • артистичне плавання, командна акробатична програма, 20:30
  • гирьовий спорт, до 49 кг, жінки, 20:30
  • легка атлетика, метання диска, жінки, 21:25
  • тхеквондо, до 49 кг, жінки, 22:19
  • легка атлетика, біг, 400 м, чоловіки, 22:20
  • тхеквондо, до 58 кг, чоловіки, 22:37
  • легка атлетика, біг із перешкодами, 3000 м, чоловіки, 22:43
  • бокс, до 63,5 кг, чоловіки, 23:34
  • бокс, до 80 кг, чоловіки, 23:51

    Де дивитися Олімпійські ігри 7 серпня

    Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 передусім показуватиме змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та інших командних видах. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

    Список усіх змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

    До слова, раніше пригадали шлях Магучіх до золотої нагороди Олімпійських ігор.

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