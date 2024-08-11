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Олимпийские игры-2024: США закрыли соревнование триумфом в женском баскетболе

Париж, Воскресенье 11 августа 2024 18:22
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Олимпийские игры-2024: США закрыли соревнование триумфом в женском баскетболе Фото: Американки одержали непростую победу (x.com/usabasketball)
Автор: Антон Федорцив

Женская сборная Соединенных Штатов Америки одолела Францию в драматическом финале баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, баскетбол, финал, женщины

Франция – США – 66:67 (9:15, 16:10, 18:20, 23:22)

Американки прогнозируемо завладели инициативой с первых минут. Французские же баскетболистки пытались держаться в темпе США. Однако по итогам первой четверти фаворитки оторвались на 6 пунктов.

Штаты попытались развить успех во второй десятиминутке. Сначала американские баскетболистки увеличили гандикап до восьми очков. Но постепенно сборная Франции перехватила инициативу. В конце концов, на большой перерыв соперники ушли при ничейном счете.

Старт же третьей четверти обернулся шоком. Француженки выдали невероятный отрезок (10:0) и четко очертили намерение создать сенсацию. Тем не менее, сборная США сумела прийти в себя и даже вышла вперед под занавес 10-минутки.

Впрочем, интрига сохранилась во всю финальную четверть. Команды несколько раз сменяли друг друга в лидерах. Еще несколько раз цифры на табло становились равными. И все же на финальных минутах американки оказались немного увереннее под двумя щитами и завоевали "золото".

Победа баскетболисток стала национальным достижением. Именно золотые награды женской сборной позволили США выиграть медальный зачет Олимпийских игр-2024. В общей сложности американские спортсмены завоевали 40 золотых медалей и опередили Китай благодаря большему количеству серебряных и бронзовых.

К слову, сборная США одержала победу над Францией в финале мужского турнира.

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Франция Баскетбол Соединенные Штаты Америки Олимпиада 2024
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