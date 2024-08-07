Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 7 августа
В двенадцатый соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков планеты разыграют два десятка комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Соревнования 7 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024
Украинские атлеты Иван Банзерук и Людмила Оляновская в 08:30 выйдут на старт эстафеты в марафонской ходьбе. С 11 часов гребчиха Мария Повх на байдарке-одиночке будет соревноваться за место в полуфинале на дистанции 500 м, а в 13:00 Павел Алтухов стартует в каноэ-одиночке на 1000 м.
Легкоатлеты Владислав Лавский, Олег Дорощук и Андрей Проценко постараются пройти сквозь сито квалификации в финал соревнований по прыжкам в высоту (11:05). Борчмза свободного стиля Оксана Ливач с 12:00 через утешительные поединки сможет замахнуться на бронзовую награду.
В греко-римской борьбе с 1/8 финала стартуют украинцы Парвиз Насибов (до 67 кг) и Жан Беленюк (до 87 кг). Соперником первого будет сербский борец Мате Немеш, а со вторым встретится китаец Цянь Хайтао. Старт соревнований запланирован на 12:00. А в 23:51 Александр Хижняк сойдется с казахским боксером Нурбеком Оралбаем за "золото" в полутяжелом весе.
Список медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх-2024
В среду главные баталии развернутся в легкой атлетике, парусном спорте и боевых искусствах. Начнется день с эстафеты в марафонской ходьбе, а будет завершаться финалами в двух весовых категориях бокса. Кроме того, определятся призеры Олимпиады в тхэквондо, велоспорте и других видах программы.
- легкая атлетика, марафонская ходьба, эстафета, 08:30
- парусный спорт, динги, женщины, 13:13
- скалолазание, скорость, женщины, 13:54
- парусный спорт, динги, мужчины, 14:13
- парусный спорт, многокорпусные яхты, смешанные команды, 15:43
- гиревой спорт, до 61 кг, мужчины, 16:00
- парусный спорт, динги, смешанные команды, 16:43
- скейтбординг, парк, мужчины, 18:30
- легкая атлетика, прыжки с шестом, женщины, 19:15
- велотрек, гонка преследования, мужские команды, 19:33
- велотрек, гонка преследования, женские команды, 20:28
- артистическое плавание, командная акробатическая программа, 20:30
- гиревой спорт, до 49 кг, женщины, 20:30
- легкая атлетика, метание диска, женщины, 21:25
- тхэквондо, до 49 кг, женщины, 22:19
- легкая атлетика, бег, 400 м, мужчины, 22:20
- тхэквондо, до 58 кг, мужчины, 22:37
- легкая атлетика, бег с препятствиями, 3000 м, мужчины, 22:43
- бокс, до 63,5 кг, мужчины, 23:34
- бокс, до 80 кг, мужчины, 23:51
Где смотреть Олимпийские игры 7 августа
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 будет, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и других командных видах. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
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