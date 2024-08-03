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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 3 серпня

Париж, Субота 03 серпня 2024 08:45
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Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 3 серпня Фото: Олімпійські ігри набрали шалений темп (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У восьмий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в понад двох десятках дисциплін. Українці змагатимуться за медалі в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 3 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Велосипедист Анатолій Будяк о 12:30 візьме участь у шосейних перегонах. Натомість четвірка фехтувальниць в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук і Юлії Бакастової з 14-ї години розпочне з 1/4 фіналу шлях до нагород у командній шпазі.

Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв у суботу позмагаються за індивідуальні нагороди у вільних вправах і на коні відповідно. Натомість ввечері Марина-Бех Романчук виступить у фіналі змагань з потрійного стрибка. Легкоатлетичний старт запланований на 21:20.

Список медальних змагань 3 серпня на Олімпійських іграх-2024

Насичена суботня програма Олімпіади розпочнеться зі стрільби з пістолета, а завершиться серфінгом. Найбільше нагород розіграють в академічному веслуванні. Відбудуться фінали в жіночих змаганнях у настільному тенісі та великому тенісі. На вечір запланували плавальні фінали.

  • стрільба з пістолета, 25 м, жінки, 10:30
  • кінний спорт, командний гран-прі з виїздки, 11:00
  • академічне веслування, одиночки, жінки, 11:18
  • академічне веслування, одиночки, чоловіки, 11:30
  • академічне веслування, вісімки, жінки, 11:50
  • шосейний велоспорт, чоловіки, 12:00
  • академічне веслування, вісімки, чоловіки, 12:10
  • теніс, жінки, 13:00
  • вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 13:13
  • вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 13:33
  • настільний теніс, жінки, 15:30
  • стрільба з лука, жінки, 15:46
  • спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки, 16:30
  • стендова стрільба, чоловіки, 16:30
  • теніс, жінки, 16:30
  • дзюдо, змішані команди, 17:00
  • настільний теніс, парний розряд, жінки, 17:10
  • спортивна гімнастика, опорний стрибок, жінки, 17:20
  • спортивна гімнастика, кінь, чоловіки, 18:16
  • штовхання ядра, чоловіки, 20:35
  • фехтування, шабля, жіночі команди, 21:00
  • потрійний стрибок, жінки, 21:20
  • плавання, батерфляй, 100 м, чоловіки, 21:30
  • атлетика, естафета 4x400 м, змішані команди, 21:55
  • плавання, комплексний стиль, 200 м, жінки, 22:08
  • біг, 100 м, жінки, 22:20
  • плавання, вільний стиль, 800 м, жінки, 22:28
  • декатлон, 1500 м, чоловіки, 22:45
  • плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, 22:58
  • серфінг, чоловіки, 23:00

Де дивитися Олімпійські ігри 3 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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