Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 3 серпня
У восьмий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в понад двох десятках дисциплін. Українці змагатимуться за медалі в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Змагання 3 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024
Велосипедист Анатолій Будяк о 12:30 візьме участь у шосейних перегонах. Натомість четвірка фехтувальниць в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук і Юлії Бакастової з 14-ї години розпочне з 1/4 фіналу шлях до нагород у командній шпазі.
Гімнасти Ілля Ковтун і Олег Верняєв у суботу позмагаються за індивідуальні нагороди у вільних вправах і на коні відповідно. Натомість ввечері Марина-Бех Романчук виступить у фіналі змагань з потрійного стрибка. Легкоатлетичний старт запланований на 21:20.
Список медальних змагань 3 серпня на Олімпійських іграх-2024
Насичена суботня програма Олімпіади розпочнеться зі стрільби з пістолета, а завершиться серфінгом. Найбільше нагород розіграють в академічному веслуванні. Відбудуться фінали в жіночих змаганнях у настільному тенісі та великому тенісі. На вечір запланували плавальні фінали.
- стрільба з пістолета, 25 м, жінки, 10:30
- кінний спорт, командний гран-прі з виїздки, 11:00
- академічне веслування, одиночки, жінки, 11:18
- академічне веслування, одиночки, чоловіки, 11:30
- академічне веслування, вісімки, жінки, 11:50
- шосейний велоспорт, чоловіки, 12:00
- академічне веслування, вісімки, чоловіки, 12:10
- теніс, жінки, 13:00
- вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 13:13
- вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 13:33
- настільний теніс, жінки, 15:30
- стрільба з лука, жінки, 15:46
- спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки, 16:30
- стендова стрільба, чоловіки, 16:30
- теніс, жінки, 16:30
- дзюдо, змішані команди, 17:00
- настільний теніс, парний розряд, жінки, 17:10
- спортивна гімнастика, опорний стрибок, жінки, 17:20
- спортивна гімнастика, кінь, чоловіки, 18:16
- штовхання ядра, чоловіки, 20:35
- фехтування, шабля, жіночі команди, 21:00
- потрійний стрибок, жінки, 21:20
- плавання, батерфляй, 100 м, чоловіки, 21:30
- атлетика, естафета 4x400 м, змішані команди, 21:55
- плавання, комплексний стиль, 200 м, жінки, 22:08
- біг, 100 м, жінки, 22:20
- плавання, вільний стиль, 800 м, жінки, 22:28
- декатлон, 1500 м, чоловіки, 22:45
- плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, 22:58
- серфінг, чоловіки, 23:00
Де дивитися Олімпійські ігри 3 серпня
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.