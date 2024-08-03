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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 3 августа

Париж, Суббота 03 августа 2024 08:45
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Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 3 августа Фото: Олимпийские игры набрали бешеный темп (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В восьмой соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены со всех континентов будут претендовать на награды более чем в двух десятках дисциплин. Украинцы сразятся за медали в легкой атлетике, спортивной гимнастике, фехтовании и велоспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 3 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Велосипедист Анатолий Будяк в 12:30 примет участие в шоссейной гонке. В свою очередь четверка фехтовальщиц в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой с 14 часов начнет с 1/4 финала путь к наградам в командной шпаге.

Гимнасты Илья Ковтун и Олег Верняев в субботу сразятся за индивидуальные награды в свободных упражнениях и на коне соответственно. Вечером Марина-Бех Романчук выступит в финале соревнований по тройному прыжку. Легкоатлетический старт намечен на 21:20.

Список медальных соревнований 3 августа на Олимпийских играх-2024

Насыщенная субботняя программа Олимпиады начнется со стрельбы из пистолета, а завершится серфингом. Больше всего наград разыграют в академической гребле. Состоятся финалы в женских соревнованиях в настольном теннисе и большом теннисе. Вечером запланировали плавательные финалы.

  • стрельба из пистолета, 25 м, женщины, 10:30
  • конный спорт, командный гран-при по выездке, 11:00
  • академическая гребля, одиночки, женщины, 11:18
  • академическая гребля, одиночки, мужчины, 11:30
  • академическая гребля, восьмерки, женщины, 11:50
  • шоссейный велоспорт, мужчины, 12:00
  • академическая гребля, восьмерки, мужчины, 12:10
  • теннис, женщины, 13:00
  • парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 13:13
  • парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 13:33
  • настольный теннис, женщины, 15:30
  • стрельба из лука, женщины, 15:46
  • спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины, 16:30
  • стендовая стрельба, мужчины, 16:30
  • теннис, женщины, 16:30
  • дзюдо, смешанные команды, 17:00
  • настольный теннис, парный разряд, женщины, 17:10
  • спортивная гимнастика, опорный скачок, женщины, 17:20
  • спортивная гимнастика, конь, мужчины, 18:16
  • толкание ядра, мужчины, 20:35
  • фехтование, сабля, женские команды, 21:00
  • тройной скачок, женщины, 21:20
  • плавание, баттерфляй, 100 м, мужчины, 21:30
  • атлетика, эстафета 4x400 м, смешанные команды, 21:55
  • плавание, комплексный стиль, 200м, женщины, 22:08
  • бег, 100 м, женщины, 22:20
  • плавание, свободный стиль, 800 м, женщины, 22:28
  • декатлон, 1500 м, мужчины, 22:45
  • плавание, комплексный стиль, эстафета 4x100 м, 22:58
  • серфинг, мужчины, 23:00

Где смотреть Олимпийские игры 3 августа

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.

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