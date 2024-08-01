Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 1 серпня

У шостий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в майже двох десятках дисциплін. Найбільше медалей розіграють в академічному веслуванні та плаванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Змагання 1 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Новий олімпійський день розпочнеться зі змагань легкоатлетів. Чоловіки та жінки позмагаються за медалі в спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Кольори України захищатимуть Ігор Главан, Людмила Оляновська, Марія Сахарук і Олена Собчук.

Стрілець Сергій Куліш повправляється з гвинтівкою. Вісімка чоловіків змагатиметься в стрільбі з трьох позицій на відстані 50 м від мішеней. Українець тріумфував у цій дисципліні на ЧС-2022. Старт фіналу запланували на 10:30 за київським часом.

Список медальних змагань 1 серпня на Олімпійських іграх-2024

Більшість фіналів четверга пов'язані з водою. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще два – у вітрильному спорті, а три медалі знайдуть володарів у веслувальному слаломі серед чоловіків. У плаванні ж визначать чотирьох чемпіонів.

спортивна ходьба, 20 км, чоловіки, 08:30

спортивна ходьба, 20 км, жінки, 10:20

стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, чоловіки, 10:30

академічне веслування, парні двійки, жінки, 12:18

академічне веслування, парні двійки, чоловіки, 12:30

академічне веслування, четвірки, жінки, 12:50

академічне веслування, четвірки, чоловіки, 13:10

вітрильний спорт, човни-скіфи, чоловіки, 15:43

вітрильний спорт, човни-скіфи, жінки, 16:43

дзюдо, до 100 кг, чоловіки, 17:00

дзюдо, до 78 кг, жінки, 17:00

веслувальний слалом, каяки, чоловіки, 18:20

спортивна гімнастика, багатоборство, жінки, 19:15

фехтування, рапіра, жіночі команди, 21:30

плавання, батерфляй, 200 м, жінки, 21:30

плавання, 200 м на спині, чоловіки, 21:38

плавання, 200 м на спині, жінки, 22:11

плавання, естафета 4x200 м, жінки, 23:03

Де дивитися Олімпійські ігри 1 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.