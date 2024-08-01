ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 1 серпня

Париж, Четвер 01 серпня 2024 07:50
UA EN RU
Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 1 серпня Фото: У четвер обов'язково зросте кількість олімпійських чемпіонів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У шостий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в майже двох десятках дисциплін. Найбільше медалей розіграють в академічному веслуванні та плаванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 1 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

Новий олімпійський день розпочнеться зі змагань легкоатлетів. Чоловіки та жінки позмагаються за медалі в спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Кольори України захищатимуть Ігор Главан, Людмила Оляновська, Марія Сахарук і Олена Собчук.

Стрілець Сергій Куліш повправляється з гвинтівкою. Вісімка чоловіків змагатиметься в стрільбі з трьох позицій на відстані 50 м від мішеней. Українець тріумфував у цій дисципліні на ЧС-2022. Старт фіналу запланували на 10:30 за київським часом.

Список медальних змагань 1 серпня на Олімпійських іграх-2024

Більшість фіналів четверга пов'язані з водою. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще два – у вітрильному спорті, а три медалі знайдуть володарів у веслувальному слаломі серед чоловіків. У плаванні ж визначать чотирьох чемпіонів.

  • спортивна ходьба, 20 км, чоловіки, 08:30
  • спортивна ходьба, 20 км, жінки, 10:20
  • стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, чоловіки, 10:30
  • академічне веслування, парні двійки, жінки, 12:18
  • академічне веслування, парні двійки, чоловіки, 12:30
  • академічне веслування, четвірки, жінки, 12:50
  • академічне веслування, четвірки, чоловіки, 13:10
  • вітрильний спорт, човни-скіфи, чоловіки, 15:43
  • вітрильний спорт, човни-скіфи, жінки, 16:43
  • дзюдо, до 100 кг, чоловіки, 17:00
  • дзюдо, до 78 кг, жінки, 17:00
  • веслувальний слалом, каяки, чоловіки, 18:20
  • спортивна гімнастика, багатоборство, жінки, 19:15
  • фехтування, рапіра, жіночі команди, 21:30
  • плавання, батерфляй, 200 м, жінки, 21:30
  • плавання, 200 м на спині, чоловіки, 21:38
  • плавання, 200 м на спині, жінки, 22:11
  • плавання, естафета 4x200 м, жінки, 23:03

Де дивитися Олімпійські ігри 1 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог