Олімпійські ігри-2024: повний розклад змагань 1 серпня
У шостий змагальний день Олімпіади в Парижі спортсмени з усіх континентів претендуватимуть на нагороди в майже двох десятках дисциплін. Найбільше медалей розіграють в академічному веслуванні та плаванні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Змагання 1 серпня за участі українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024
Новий олімпійський день розпочнеться зі змагань легкоатлетів. Чоловіки та жінки позмагаються за медалі в спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Кольори України захищатимуть Ігор Главан, Людмила Оляновська, Марія Сахарук і Олена Собчук.
Стрілець Сергій Куліш повправляється з гвинтівкою. Вісімка чоловіків змагатиметься в стрільбі з трьох позицій на відстані 50 м від мішеней. Українець тріумфував у цій дисципліні на ЧС-2022. Старт фіналу запланували на 10:30 за київським часом.
Список медальних змагань 1 серпня на Олімпійських іграх-2024
Більшість фіналів четверга пов'язані з водою. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще два – у вітрильному спорті, а три медалі знайдуть володарів у веслувальному слаломі серед чоловіків. У плаванні ж визначать чотирьох чемпіонів.
- спортивна ходьба, 20 км, чоловіки, 08:30
- спортивна ходьба, 20 км, жінки, 10:20
- стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, чоловіки, 10:30
- академічне веслування, парні двійки, жінки, 12:18
- академічне веслування, парні двійки, чоловіки, 12:30
- академічне веслування, четвірки, жінки, 12:50
- академічне веслування, четвірки, чоловіки, 13:10
- вітрильний спорт, човни-скіфи, чоловіки, 15:43
- вітрильний спорт, човни-скіфи, жінки, 16:43
- дзюдо, до 100 кг, чоловіки, 17:00
- дзюдо, до 78 кг, жінки, 17:00
- веслувальний слалом, каяки, чоловіки, 18:20
- спортивна гімнастика, багатоборство, жінки, 19:15
- фехтування, рапіра, жіночі команди, 21:30
- плавання, батерфляй, 200 м, жінки, 21:30
- плавання, 200 м на спині, чоловіки, 21:38
- плавання, 200 м на спині, жінки, 22:11
- плавання, естафета 4x200 м, жінки, 23:03
Де дивитися Олімпійські ігри 1 серпня
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання за участю українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. У повному обсязі змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024.
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