Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 1 августа

В шестой соревновательный день Олимпиады в Париже спортсмены со всех континентов будут претендовать на награды почти в двух десятках дисциплин. Больше всего медалей разыграют в академической гребле и плавании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Соревнования 1 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Новый олимпийский день начнется с соревнований легкоатлетов. Мужчины и женщины сразятся за медали в спортивной ходьбе на 20 километров. Цвета Украины будут защищать Игорь Главан, Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Елена Собчук.

Стрелец Сергей Кулиш поупражняется с винтовкой. Восьмерка мужчин будет соревноваться в стрельбе с трех позиций в 50 м от мишеней. Украинец триумфовал в этой дисциплине на ЧМ-2022. Старт финала запланирован на 10:30 по киевскому времени.

Список медальных соревнований 1 августа на Олимпийских играх-2024

Большинство финалов четверга связано с водой. Четыре комплекта наград разыграют в академической гребле, еще две – в парусном спорте, а три медали найдут обладателей в гребном слаломе среди мужчин. В плавании же определят четырех чемпионов.

спортивная ходьба, 20 км, мужчины, 08:30

спортивная ходьба, 20 км, женщины, 10:20

стрельба из винтовки в трех позициях, 50 м, мужчины, 10:30

академическая гребля, парные двойки, женщины, 12:18

академическая гребля, парные двойки, мужчины, 12:30

академическая гребля, четверки, женщины, 12:50

академическая гребля, четверки, мужчины, 13:10

парусный спорт, лодки-скифы, мужчины, 15:43

парусный спорт, лодки-скифы, женщины, 16:43

дзюдо, до 100 кг, мужчины, 17:00

дзюдо, до 78 кг, женщины, 17:00

гребной слалом, каяки, мужчины, 18:20

спортивная гимнастика, многоборье, женщины, 19:15

фехтование, рапира, женские команды, 21:30

плавание, баттерфляй, 200 м, женщины, 21:30

плавание, 200 м на спине, мужчины, 21:38

плавание, 200 м на спине, женщины, 22:11

плавание, эстафета 4x200 м, женщины, 23:03

Где смотреть Олимпийские игры 1 августа

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на баскетболе и теннисе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.